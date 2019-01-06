Вибори президента України: нардеп назвав «таксу» Порошенко за голос

Народний депутат Віталій Купрій розповів про початок підготовки до масової фальсифікації на виборах з боку Петра Порошенка.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

За даними Купрія, зараз по всій країні команда президента намагається вибудувати мережу людей, які б готові були продати свій голос за Порошенка за 1000 гривень.

«Зараз агітатори шукають по всій Україні людей, які готові продати свій голос за Порошенка за 1000 грн. При цьому самі агітатори отримають по 250 грн», — говорить Купрій.





Другий механізм, на який звертає увагу нардеп — це використання Порошенко адмінресурсу. Це мери великих міст, таких як Київ, Одеса, а також багатьох інших населених пунктів. Майже повсюдно до виборчого процесу залучаються голови держадміністрацій.

«А це є порушенням статті 64 Закону «Про вибори Президента України», — сказав Купрій.

Купрій оголосив про старт кампанії з виплати нагороди, в розмірі від 10 000 гривень усім, хто надасть конкретні докази порушення виборчого законодавства і готовий про це публічно заявити. Також він заявить в поліцію про виявлені факти фальсифікацій.