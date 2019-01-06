У США призупинили підвищення зарплати уряду

У США до цих пір не прийнятий закон про фінансування уряду



Державне управління кадрами США наказало державним установам скасувати заплановані автоматичні підвищення зарплати віце-президента Сполучених Штатів Майку Пенс і міністрам адміністрації Дональда Трампа, повідомила журналіст газети The Wahington Post Ліза Рейн, передає “Голос Америки”.

“Це відповідальне рішення прийняли тільки після того, як про підвищення повідомили громадськості”, – написала Рейн у Twitter.

“Перед цим The Washington Post писала, що в результаті припинення дії раніше введених обмежень на підвищення зарплати чиновникам, провідні чиновники Трампа повинні були отримати автоматичне підвищення річної зарплати в розмірі 10 000 доларів. Це сталося тому, що досі не прийнятий закон про фінансування уряду США, а обмеження, закладені в попередній, – втратили силу”, – зазначає “Голос Америки”.

За даними The Washington Post, зарплата віце-президента США повинна була зрости з 230 700 до 243 500 доларів в рік, міністрів уряду Сполучених Штатів – з 199 700 доларів у рік до 210 700, а їх заступників – з 179 700 до 189 600.

Нова глава комітету з асигнувань палати представників Ната Лоуі у цьому контексті заявила: “У той час, коли більше 800 тисяч федеральних службовців не отримують зарплату, зовсім обурливо, що адміністрація Трампа навіть допускає думку про те, щоб скористатися перевагою закриття, щоб видати величезні підвищення віце-президента і його політичних призначенців “

Нагадаємо, що 22 грудня 2018 року адміністрація США оголосила про часткове припинення роботи федерального уряду. Причиною стали невирішені розбіжності між Конгресом і Білим домом, наполягає на фінансування зведення стіни на кордоні з Мексикою.

Лідери демократів, які мають більшість у Палаті представників, і чиновники адміністрації США не змогли домовитися в суботу, 5 січня, про відновлення роботи уряду Сполучених Штатів в повному обсязі. Переговори продовжаться в неділю.