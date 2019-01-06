В Австралії тисячі людей постраждали від отруйних істот на пляжах

Частина постраждалих госпіталізували до лікарні у стані анафілактичного шоку



Як розповіли в службі порятунку штату, тільки за останні два дні від физалий постраждали 2360 осіб. Частина з них госпіталізували до лікарні у стані анафілактичного шоку. З-за сильного вітру физалий викидає на берег, і від них навіть гуляють по пляжам люди.

Причиною такої “навали” физалий стали погодні умови. Служба порятунку штату випустила попередження для відпочиваючих, що пропонує утриматися від купання і відпочинку біля південного узбережжя Квінсленда. Ряд пляжів в містах Голд-Кост, Кулангатта і Саншайн-Кост повністю закриті для відвідування.

Физалии – колонії полипоидных особин, що зовні нагадують медузу, широко відомі під назвою “португальський кораблик”. Отрута физалий небезпечний для людини навіть через кілька днів після її загибелі.