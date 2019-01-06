В Угорщині тисячі людей вийшли на акцію протесту

В Угорщині тривають багатотисячні протести проти зміни трудового законодавства



У суботу, 5 січня, у Будапешті кілька тисяч людей вийшли на протест проти змін трудового законодавства, що передбачають підвищення понаднормових годин роботи. Вони також виступили проти партії ФІДЕС – Угорський громадянський союз і прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

Протести в Угорщині спалахнули 12 грудня після прийняття закону, який підвищує кількість допустимих понаднормових годин роботи з 250 до 400 на рік. Профспілки називають його “законом про рабство”.

Невдоволення спрямоване також проти політики правонационального уряду Угорщини.