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В Угорщині тисячі людей вийшли на акцію протесту

06.01.2019

В Венгрии тысячи человек вышли на акцию протестаВ Угорщині тривають багатотисячні протести проти зміни трудового законодавства

У суботу, 5 січня, у Будапешті кілька тисяч людей вийшли на протест проти змін трудового законодавства, що передбачають підвищення понаднормових годин роботи. Вони також виступили проти партії ФІДЕС – Угорський громадянський союз і прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

Протести в Угорщині спалахнули 12 грудня після прийняття закону, який підвищує кількість допустимих понаднормових годин роботи з 250 до 400 на рік. Профспілки називають його “законом про рабство”.

Невдоволення спрямоване також проти політики правонационального уряду Угорщини.

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