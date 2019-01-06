Грецію завалило снігом, з’явилися перші жертви

На Грецію аномальний снігопад обрушився

На частину Греції обрушився аномальний снігопад. У центральній і північній частинах температура тримається нижче нуля майже тиждень.

Через негоду вже з’явилися перші жертви. Так, тіло 66-річної жінки виявили в перевернутій машині в Кератее, що в 45 кілометрах від Афін. Двох чоловіків, які подорожували разом з нею, виявити поки не вдалося.

Снігопади серйозно порушили транспортне сполучення, товщина снігового покриву наближається до метрової позначки, і дорожні служби не встигають очищати автодороги.

Частина авіарейсів довелося перенаправити з півночі країни. Зокрема, скасовано всі авіарейси в грецькому аеропорту Салоніки.

При цьому місцевих жителів попередили, що в понеділок, 7 січня, в Греції очікується подальше погіршення погодних умов через наближення циклону, який принесе рясні снігопади.







