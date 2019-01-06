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Грецію завалило снігом, з’явилися перші жертви

06.01.2019

Грецию завалило снегом, появились первые жертвыНа Грецію аномальний снігопад обрушився

На частину Греції обрушився аномальний снігопад. У центральній і північній частинах температура тримається нижче нуля майже тиждень.

Через негоду вже з’явилися перші жертви. Так, тіло 66-річної жінки виявили в перевернутій машині в Кератее, що в 45 кілометрах від Афін. Двох чоловіків, які подорожували разом з нею, виявити поки не вдалося.

Снігопади серйозно порушили транспортне сполучення, товщина снігового покриву наближається до метрової позначки, і дорожні служби не встигають очищати автодороги.

Частина авіарейсів довелося перенаправити з півночі країни. Зокрема, скасовано всі авіарейси в грецькому аеропорту Салоніки.

При цьому місцевих жителів попередили, що в понеділок, 7 січня, в Греції очікується подальше погіршення погодних умов через наближення циклону, який принесе рясні снігопади.

Грецию завалило снегом, появились первые жертвы
Грецию завалило снегом, появились первые жертвы
Грецию завалило снегом, появились первые жертвы
Грецию завалило снегом, появились первые жертвы

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