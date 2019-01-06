Людина Путіна присоромив РФ з-за Томосу

Колишній депутат нелегітимної Державної думи Сергій Марков, якого називають людиною президента Росії Володимира Путіна, назвав отримання Україною Томосу “карою божою” для РФ.

Таку думку він висловив на своїй сторінці в Facebook.

“Це кара Божа російському народу за те, що в 2014 дивилися, як російські міста, і десятки мільйонів російських людей захоплюються ворогами Росії”, – написав він.

Він закликав Росію “захистити” свою віру.

“Свою віру треба мати силу захищати. Інакше ваші діти і онуки будуть молитися чужим богам”, – заявив Марков.