У Франції “жовті жилети” напали на офіс спікера уряду

Передні двері будинку, в якому розташовується офіс спікера уряду, були частково зруйновані



Суботні антиурядові протести у французькій столиці, які спочатку були мирними, переросли у заворушення – поліції довелося застосовувати спецзасоби і евакуювати спікера уряду Бенжамена Гриво.

Сутички почалися після того, як демонстранти відхилилися від узгодженого маршруту. Кілька авто були спалені, а поліція застосувала водомети і світлові гранати.

Протестувальники атакували офіс спікера французького уряду Бенджаміна Гриво. Його і півдесятка колег евакуювали після того, як передні двері будинку були частково зруйновані за допомогою будівельних інструментів.

“Це був напад не на мене. Це був напад на інститути, демократичну форму правління”, – сказав пізніше Гриво.

Це була перша подібна атака на державну власність з тих пір, як суботні протести почалися в середині листопада. Протестувальники намагалися дістатися до президентського Єлисейського палацу.

За даними влади, близько 50 тисяч людей брали участь в протестах по всій Франції в суботу, 5 січня. Поліція нарахувала близько 3500 демонстрантів в Парижі.

Нагадаємо, що у Франції “жовті жилети” проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Активісти виступають проти підвищення цін на паливо, урядової податкової політики в цілому і вимагають відставки президента і прем’єр-міністра.