Керівник апарату Пентагону Кевін Свині пішов у відставку

Контр-адмірал Кевін Свині був на посаді глави апарату Пентагону з січня 2017 року.



Глава апарату міністерства оборони США контр-адмірал Кевін Свині пішов у відставку.

“Після двох років у Пентагоні я вирішив, що настав час повернутися в приватний сектор. Для мене було честю служити з цими чоловіками і жінками в міністерстві оборони”, – заявив Свині.

Контр-адмірал Кевін Свині був на посаді глави апарату Пентагону з січня 2017 року.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Мэттис оголосив про відставку після рішення Трампа про виведення американських військ з Сирії. Президент США аргументував цей крок перемогою над бойовиками ИГИЛ в Сирії.

Трамп розглядає кандидатуру колишнього сенатора Конгресу США Джеймса Вебба на пост міністра оборони.