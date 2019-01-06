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Керівник апарату Пентагону Кевін Свині пішов у відставку

06.01.2019

Руководитель аппарата Пентагона Кевин Свини ушел в отставкуКонтр-адмірал Кевін Свині був на посаді глави апарату Пентагону з січня 2017 року.

Глава апарату міністерства оборони США контр-адмірал Кевін Свині пішов у відставку.

“Після двох років у Пентагоні я вирішив, що настав час повернутися в приватний сектор. Для мене було честю служити з цими чоловіками і жінками в міністерстві оборони”, – заявив Свині.

Контр-адмірал Кевін Свині був на посаді глави апарату Пентагону з січня 2017 року.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Мэттис оголосив про відставку після рішення Трампа про виведення американських військ з Сирії. Президент США аргументував цей крок перемогою над бойовиками ИГИЛ в Сирії.

Трамп розглядає кандидатуру колишнього сенатора Конгресу США Джеймса Вебба на пост міністра оборони.

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