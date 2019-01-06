Потужний шторм на Філіппінах: кількість жертв зросла

На Філіппінах загинули не менше 126 чоловік з-за шторму



Повідомляється, що число загиблих в результаті шторму, який обрушився на Філіппіни, досягла 126 осіб. Головними причинами летальних випадків стали зсуви, викликані проливними дощами.

Нагадаємо, раніше було відомо про 85 жертв шторму на Філіппінах. Стихійне лихо обрушилося на центральні і східні острови 29 грудня і викликав сильні повені і зсуви. За словами представників регіональних служб, тільки в гірському районі Бікол до південно-схід від Маніли загинули більше 100 осіб.



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Зазначимо, регіон Бікол часто піддається впливу смертоносних тайфунів, проте місцеві жителі не встигли прийняти необхідні заходи, оскільки урядова система штормового оповіщення кваліфікувала його як недостатньо небезпечний.