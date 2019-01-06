В Афганістані обрушився золотий рудник: багато загиблих

Близько 30 осіб загинули
Щонайменше 30 людей загинули в результаті обвалення золотого копальні на північному-сході Афганістану.
Обвал стався в районі Кохістан.
Жителі села вирили в руслі річки шахту глибиною 60 м, щоб добувати золото. Саме там і відбулося обвалення.
Для розчищення завалів рятувальники залучили екскаватор. За словами чиновників, в результаті трагедії щонайменше сім людей отримали травми.
Нік Мохаммад Назарі, представник губернатора провінції, заявив: “Сільські жителі займалися видобутком золота на протязі десятиліть без будь-якого державного контролю”.
Афганістан багатий на корисні копалини, але багато рудники старі і в поганому стані, що робить їх небезпечними для людей.
Величезні ресурси цієї країни залишаються в основному невикористаними з-за конфлікту з талібами.
Крім того, в результаті конфлікту, зросла незаконний видобуток корисних копалин як сільськими жителями, так і бойовиками “Талібану”, які використовують їх в якості основного джерела доходу.