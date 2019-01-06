Порошенко перетворив Україну в некеровану проблему: у США зробили різку заяву на адресу українського президента

Україна перетворюється на некеровану проблему для США і ЄС. Про це в ході зустрічі з представниками українських громадських організацій заявили американські сенатори.

«Добре відомо, що міжнародні фінансові інститути роблять серйозні зусилля для стабілізації економіки України і вкладають в неї мільярди доларів США. Однак запаморочлива корупція і непродуктивні витрати на війну на Донбасі роблять зусилля міжнародного співтовариства марними», — йдеться в матеріалі.

Учасники зустрічі також наголосили, що керівництво країни замість політичних вендети має зосередитися на припинення війни на Донбасі, відновлення економіки і виведення країни з кризи.

Головними проблемами країни учасники опитування вважають військовий конфлікт на сході України (58 відсотків респондентів), низький рівень зарплат і пенсій (57 відсотків), зростання тарифів на комунальні послуги (52 відсотки), зростання цін на продукти харчування та інші основні товари (35,9 відсотка), безробіття (25,2 відсотка) та корупцію (23,3 відсотка).