У США помер екс-глава Пентагону

Екс-глава Пентагону Гарольд Браун помер від раку підшлункової залози



Колишній міністр оборони США Гарольд Браун помер на 92-му році життя. Про це 5 січня повідомив американський науково-дослідний центр RAND, в якому працював Браун.

“Гарольд Браун, фізик-ядерник і збройовий конструктор, який допоміг сформувати американську політику в галузі національної безпеки в епоху холодної війни в Америці”, – повідомили в організації.

Браун помер від раку підшлункової залози в своєму будинку в Ранчо-Санта-Фе, штат Каліфорнія, 4 січня.

Агентство нагадує, що Браун брав активну участь у другому етапі переговорів з СРСР про обмеження стратегічних озброєнь (ОСО), після яких був підписаний договір, відомий як ОСО-II. Згодом Сенат Конгресу США так і не ратифікувала цю угоду. В майбутньому ОСО-II послужив основою для проведення подальших переговорів та підписання в 1991 році Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-I).

Браун народився в Нью-Йорку 19 вересня 1927 року в родині адвоката. У 18 років він отримав ступінь бакалавра з фізики в Колумбійському університеті. У 21 рік він отримав ступінь доктора з ядерної фізики.

Гарольд Браун був міністром оборони з 1977-го по 1981 рік в роки правління президента Джиммі Картера. Він став першим главою Пентагону, відвідав Китайську Народну Республіку.