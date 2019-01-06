Сотні жінок в жовтих жилетах вийшли на акцію у Парижі

Жінки вирішили нагадати французам, що протести не повинні супроводжуватися насильством

Кілька сотень жінок в жовтих жилетах зібралися для проведення акції протесту на площі Бастилії в Парижі.

Присутні на сходах Опери Бастилії виконали “Марсельєзу”, тримаючи в руках жовті кулі, а потім попрямували на площу Республіки, бажаючи показати, що протести “жовтих жилетах” повинні проходити без насильства.

“Все, що з’являється в ЗМІ навколо руху – це акти насильства, і ми забуваємо про суть проблеми”, – наголосила одна з учасниць.

Також вона заявила про те, що ця акція не є проявом якого-небудь феміністського руху.

Варто додати, що, крім Парижа, жінки в жовтих жилетах вийшли на вулиці міста Монсо-ле-Мін в департаменті Сона і Луара на сході країни.

Протести “жовтих жилетах”, учасники яких виступали проти підвищення цін на бензин, почалися 17 листопада. Пізніше протести почали супроводжуватися масовими зіткненнями з поліцією, погромами, підпалами машин, магазинів і банків.















