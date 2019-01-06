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Король Малайзії раптово відрікся від престолу, одружившись на росіянці

06.01.2019

Король Малайзии внезапно отрекся от престола, женившись на россиянкеКороль Малайзії обирається на п’ять років

Оженився на росіянці, Оксані Воєводіної, яка в 2015 році завоювала титул “Міс Москва -2015”, король Малайзії Мухаммад V зрікся престолу.

Монарх був обраний два роки тому строком на п’ять років. Про причини його рішення поки не повідомляється.

Всього два місяці тому 49-річний король зіграв весілля з 25-річною росіянкою Оксаною Воєводина в підмосковній Барвисі.

На батьківщині монарха весілля не викликала особливого інтересу: національне телебачення і державні ЗМІ не обмовилися ні словом про новому статусі короля, про весілля в Москві написали тільки в малайзійських блогах. У Малайзії Мухаммад V не користувався великою популярністю у своїх підданих: правителя часто звинувачували в надмірній марнотратства.

Король Малайзії обирається на п’ять років, термін Мухаммада V повинен був завершитися в 2022 році.

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