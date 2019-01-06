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Названі найпунктуальніші авіакомпанії 2018 року

06.01.2019

Названы самые пунктуальные авиакомпании 2018 годаНайбільш пунктуальним назвали панамського перевізника.

OAG’s Punctuality League оприлюднили рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній світу в 2018 році. Найбільш пунктуальним визнали панамського перевізника Copa Airlines. У минулому році за розкладом прилетіли і відлетіли 89,79% рейсів авіакомпанії.

OAG’s Punctuality League визначала своєчасним рейс, який прилітав або відлітав протягом 15 хвилин після запланованого часу. Також враховували випадки скасування польотів.

Друге місце зайняв авіаперевізник Латвії airBaltic, за яким слідують Hong Kong Airlines (88,11%), Hawaiian Airlines (87,52%) і Bangkok Airways (87,16%), пише Telegraph.

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