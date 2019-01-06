Заступник голови ФСВП закликав не порівнювати відомство з ГУЛАГом

Заступник директора Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Валерій Максименко назвав некоректним порівняння відомства з радянським попередником – головне управління таборів (ГУЛАГ) НКВС.

“На мій погляд, ніякого спадщини Гулагу в нашій системі сьогодні немає”, – заявив Максименко в інтерв’ю “Інтерфаксу”, підкресливши, що “ті часи давно канули в Лету”.

За його словами, якщо розуміти під суттю Гулагу масове порушення прав людини, масові репресії, неправосудні вироки, розстріли, катування, вибивання показів, то ГУЛАГ не має нічого спільного з ФСВП.

– В. о. начальника ІК-14, в Мордовії, де жінок змушували трудитися як рабів, потрапив під статтю

“Якщо хтось із наших співробітників б’є ув’язненого, це не спадщина Гулагу, це, вибачте за вираз, мізків немає у конкретного працівника, що працювати не хоче, або йому терпіння не вистачає”, – сказав заступник голови ФСВП, уточнивши, що відомство бореться з подібними випадками і “безкомпромісно позбавляється від таких горе-працівників”.

Підстави для проведення паралелей між ГУЛАГом і ФСВП останнім часом з’являються нерідко: ЗМІ регулярно публікують повідомлення про жорстокі тортури ув’язнених в російських в’язницях. При цьому правозахисники не раз відзначали, що “російська тюремна система приречена відтворювати насильство і смерть засуджених”.

Зазначимо також, що в жовтні 2017 року правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь під назвою “Етапування ув’язнених в Росії: шлях у невідомість”. В ньому зазначалося, що в Росії етапування ув’язнених у в’язниці відбувається з порушенням прав і приниженням людської гідності, а додатково проблема посилюється історичними та географічними особливостями, успадкованими від радянського Гулагу.

“Практика відправки ув’язнених на заслання у віддалені частини країни – традиція, яка склалася за кілька століть до радянського періоду і привела до формування унікальної пенітенціарної культури у Росії, що поєднує тюремне ув’язнення і заслання”, – говорилося в доповіді. Його автори також відзначали, що вагони для перевезення ув’язнених майже не змінилися з радянських часів.

У липні 2017 року опитування ВЦВГД показало, що 43% росіян, чули про сталінські репресії, виправдовують їх. Громадяни вважають, що ці репресії були вимушеним заходом, яка дозволила Сталіну забезпечити порядок в суспільстві і в країні. А опитування, проведене восени минулого року, показав, що 47% опитаних у віці від 18 до 24 років ніколи не чули про репресії. З тих 35%, в чиїй родині були репресовані родичі, 14% добре знають про їх долю, 16% знають в загальних рисах, 5% – не знають нічого. Кожен п’ятий опитаний поняття не має, чи був хто-небудь репресований в його родині.

Одночасно багато політики, чиновники і депутати стали позитивно відгукуватися про Йосипа Сталіна і його методи правління, а в російських містах з’являється все більше пам’ятників “батькові всіх народів”.

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