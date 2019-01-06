Король Малайзії після одруження на росіянці відрікся від престолу

Після гучного одруження на «Міс Москва-2015» Оксані Воєводіної король Малайзії Мухаммад V прийняв рішення зректися престолу.

Як повідомляється в заяві королівського палацу, монарх направив офіційний лист Конференції правителів (спадкових султанів), подякувавши їм за те, що вони його обрали на найвищу посаду в квітні 2016 року.

«Його Величність направив офіційний лист про зречення від престолу в відповідності з встановленими правилами», — свідчить повідомлення.

Відзначається, що король склав з себе повноваження у відповідності зі статтею 32(3) федеральної конституції Малайзії.

Після зречення Мухаммад має намір повернутися в рідне султанат Келантан разом зі своєю 25-річною дружиною. При цьому точні причини відмови від влади не називаються.

Про весілля короля і росіянки повідомлялося в листопаді 2018 року, однак офіційно палац не підтверджував цю інформацію.