У 2019 році В РФ почнуть автоматично списувати штрафи ГИБДД

Федеральна служба судових приставів (ФССП) може вже в другій половині 2019 року отримати право автоматично списувати з рахунків боржників штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Депутати Держдуми прийняли відповідний законопроект у першому читанні в 2018 році. Згідно з нормативним актом, якщо водій був оштрафований на суму до 3-х тисяч рублів, то пристави можуть застосувати до нього прискорену процедуру стягнення.

Після повідомлення боржника про прийняття постанови про штраф пристав направляє запит у банк, де обслуговується порушник. Якщо на його рахунках є необхідна сума, то вона автоматично списується.

Якщо весь штраф або його частина залишаться неоплаченими протягом 20 днів після винесення постанови, то стосовно боржника буде порушено виконавче провадження за загальними правилами.

ФССП вже готова до застосування прискореної процедури стягнення штрафів. Однак, якщо законопроект приймуть у найближчому майбутньому, то він буде мати отлагательный термін, що дозволяє банкам доопрацювати власне програмне забезпечення.

Як повідомляють , поправки були готові до другого читання вже в кінці 2018 року, але в той же час між законодавцями триває дискусія про порядок оскарження штрафів.