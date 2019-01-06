Парламент Венесуели назвав нелегітимним другий термін президента Мадуро

Новий глава Національної асамблеї (парламенту) Венесуели Хуан Гуайдо звинуватив президента країни Ніколаса Мадуро в узурпації влади.

За даними Reuters, політик назвав незаконним другий термін Мадуро, початок якого заплановано на 10 січня.

Гуайдо закликав Мадуро добровільно відмовитися від влади, а в іншому випадку вважає за потрібне об’єднати всі сили проти «нелегітимної влади».

«Необхідно об’єднатися і почати спільні дії, спрямовані на мобілізацію народу, Національної асамблеї, ВС Венесуели і міжнародного співтовариства для того, щоб у нього не було вибору», — сказав глава парламенту.

Він також заявив, що в країні потрібно сформувати тимчасовий перехідний уряду.

Тим часом у Держдепі США назвали Національної асамблеї Венесуели єдиним легітимним інститутом в країні.