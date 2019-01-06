США направили в Чорне море десантний корабель

Через протоку Дарданелли в Чорне море увійшов десантний корабель ВМС США USS Форт McHenry.

Як повідомляє прес-служба Шостого флоту США, корабель вийшов з бази в Неаполі і рухається в північному напрямку в складі 22-ї морської експедиційної групи.

Та, що командує Шостим флотом віце-адмірал Ліза Франкетті заявила, що відправка корабля знаменує рішучість США забезпечувати безпеку в регіоні.

«Відправка Форт McHenry в Чорне море підтверджує нашу колективну рішучість забезпечувати безпеку в Чорному морі і підкреслює тісну взаємодію з союзниками і партнерами в регіоні», — свідчить повідомлення в Twitter.

США розглядають збільшення своєї присутності в Чорному морі після затримання Росією українських суден у Керченській протоці.