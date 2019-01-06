США заборонили постачання російських лайнерів в Іран

Прибуття 40 літаків під питанням.



Мінфін США не видав дозволи для постачання іранських авіаліній російських лайнерів Sukhoi Superjet 100. Про це заявив секретар Асоціації іранських авіаліній Максул Самані агентству Ilma.

Він нагадав, що авіакомпанії Iran Air Tours і Iran Aseman Airlines уклали контракти на покупку 40 таких літаків. «Однак, схоже, що за відсутності ліцензії від OFAC (Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. – Прим.) прибуття літаків тепер під питанням», – сказав Самані.

У травні компанія «Цивільні літаки Сухого» (ГСС), яка виробляє Sukhoi Superjet 100, заявила, що не буде відмовлятися від постачання повітряних суден іранським авіакомпаніям, незважаючи на відновлення санкцій Вашингтона проти Тегерана.

Представник ЦСС раніше на питання РБК не назвав суму контрактів з двома компаніями з Ірану, але уточнив, що ціна одного такого літака становить $50,5 млн, таким чином, вартість 40 лайнерів складе більше $2 млрд.