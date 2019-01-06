Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Польщі назвали ймовірні причини загибелі підлітків в квест-кімнаті

06.01.2019

В Польше назвали вероятные причины гибели подростков в квест-комнатеАварійного виходу не було.

Генеральний командувач Державної пожежної служби Польщі генерал Лешек Суска заявив, що в квест-кімнаті були виявлені серйозні порушення пожежної безпеки. Евакуаційні маршрути не були забезпечені, евакуації двері були закриті.

“Не було аварійного виходу, двері евакуації були закриті … Якщо б правила пожежної безпеки були дотримані, то дівчинки, швидше за все, вижили б”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, пожежу спричинив витік газу з балона, який був у залі очікування ігрової кімнати. У неділю районна прокуратура в Кошаліні планує слідчі заходи за участю 28-річного власника помешкання, а також за участю працівника, який отримав тілесні ушкодження в результаті пожежі.

Читайте також:   На хімзаводі в Китаї прогримів вибух
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *