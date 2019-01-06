Біля берегів Канади горить 320-метрове судно

Екіпаж довелося евакуювати.



За 1500 км від узбережжя Канади, в Атлантичному океані, з четверга горить 320-метровий контейнеровоз.

“Екіпаж з 23 чоловік великого контейнеровоза з Нової Шотландії, прямував в (місто – ред.) Галіфакс, був евакуйований з судна з-за пожежі. Судно горить з четверга”, – йдеться в повідомленні видання.

Початок пожежі сталося в одному з контейнерів. Негода завадила команді контейнеровоза ліквідувати пожежу, тому, у зв’язку з поширенням вогню і неможливістю контролювати пожежа, було прийнято рішення евакуювати команду.

Додається, що буксир з Бельгії підійшов до контейнеровозу, щоб евакуювати всіх 23 членів його екіпажу і сприяти ліквідації пожежі.

Зокрема, з Канади вирушив інший корабель, який повинен відтягнути контейнеровоз до узбережжя, де гасіння пожежі буде легше контролювати. Інформації про постраждалих не надходило.

Міжнародна компанія “Hapag-Lloyd”, що володіє контейнеровозом, заявила, що поки рано оцінювати шкоду, заподіяну судну, і вантажу.

Додається, що контейнеровоз “Yantian Express” рухався з Коломбо до канадського міста Галіфакс.