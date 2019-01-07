У Британії розкрили справу про отруєння Скрипалів – ЗМІ

Британські спецслужби розкрили гучна справа.



Британські спецслужби зуміли розкрити справу про замах на колишнього російського ГРУшника Сергія Скрипаля та його дочка. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Британська влада заявила, що ми знаємо все, що потрібно в справі про отруєння Сергія Скрипаля. Сліди ведуть до Путіна», – йдеться в повідомленні.

Більше того, стверджують журналісти, спецслужбам вдалося встановити весь ланцюжок людей, які брали участь у спецоперації.

«Тепер ГРУ знадобляться десятиліття, щоб відновити свої позиції у Великобританії», – підкреслюється в повідомленні.