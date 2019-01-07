Повінь – зміна системи

Menu
Close

“Рот заклеїли пластиром”: у Росії спалахнув скандал через інцидент з новонародженим

07.01.2019

’’Рот заклеили пластырем’’: в России вспыхнул скандал из-за инцидента с новорожденным

У Росії спалахнув скандал після того, як в мережі показали відео з немовлям у пологовому будинку Інгушетії. Так, на кадрах можна побачити малюка з соскою, прикріпленою до рота лейкопластиром.

Автор зйомки повідомляє, що дитина нібито лежить у відділенні патології новонароджених. За її словами, малюкові медики нібито заклеїли рот, щоб не кричав, і залишили в холодній палаті.

У той же час в перинатальному центрі Інгушетії все заперечують.

’’Рот заклеили пластырем’’: в России вспыхнул скандал из-за инцидента с новорожденным

Як з’ясувалося, хлопчик, який потрапив на скандальне відео, народився недоношеним у вересні з масою трохи більше кілограма. Зараз загальний стан новонародженого оцінюється як середньої тяжкості, але малюк поступово набирає вагу.

Читайте також:   Прощай, Amazon? Як депутати хочуть підвищити ціни на імпорт і заборонити нам користуватися зарубіжними інтернет-магазинами
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *