Трамп зробив заяву про стіну на кордоні з Мексикою

Президент США заявив, що сталева стіна буде більш міцною і менше кидатися в очі, ніж бетонна.



Президент США Дональд Трамп заявив, що стіна на кордоні з Мексикою буде сталевий, а не бетонної. Про це він повідомив в неділю, 6 січня, в своєму мікроблозі в Twitter.

За словами Трампа, віце-президент Майкл Пенс раніше на зустрічі з представниками Демократичної партії обговорив різні проблеми, пов’язані з безпекою на кордоні.

“Ми плануємо зараз швидше сталеву стіну, а не бетонну”, – написав Трамп.

За його словами, сталева стіна міцніше і буде менше кидатися в очі.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року адміністрація США оголосила про часткове припинення роботи федерального уряду. Причиною стали невирішені розбіжності між Конгресом і Білим домом, наполягає на фінансування зведення стіни на кордоні з Мексикою. На думку президента Дональда Трампа, на цей проект в бюджеті повинно бути закладено 5,7 млрд доларів.