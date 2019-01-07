В Японії ввели незвичайний податок

Новим податком будуть обкладатися як громадяни Японії, так і іноземці, які залишають країну.



Японія з 7 січня вводить новий податок у розмірі 1000 ієн ($9,20) для залишають країну літаком або кораблем. Податок буде прив’язаний до вартості квитків на літак або корабель.

Уточнюється, що новим податком будуть обкладатися як громадяни Японії, так і іноземці, які залишають країну. Ті, хто робить тимчасову зупинку в країні і залишає її межі протягом 24 годин після прибуття, будуть звільнені від нового податку. Читайте також У Венеції можуть ввести новий податок для туристів Крім того, податок не поширюється на дітей віком до двох років, послів іноземних держав і державних осіб.

Мандрівники, хто придбав квитки до 7 січня, також будуть звільнені від податку, уточнює видання. Влада Японії очікують, що новий податок принесе в 2019 році до бюджету країни близько 50 млрд ієн доходу. Кошти передбачається направити на установку пристроїв для розпізнавання осіб в аеропортах для прискорення міграційних процедур, розширення послуг на іноземних мовах на туристичних об’єктах країни та інше.

У 2018 році кількість відвідувачів Японії вперше перевищила 30 млн осіб. Очікується, що ця цифра буде продовжувати рости, додає видання.