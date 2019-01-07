Розслідування отруєння Скрипалів веде безпосередньо до Путіна – ЗМІ

В уряді Великобританії вважають, що з’ясували всі важливі обставини замаху на екс-офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері, включаючи сліди, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.

“Загроза, що виходить від Головного розвідувального управління (ГРУ), яка вчинила спробу вбивства Скрипаля в березні минулого року, була різко скорочена в результаті контртерористичного розслідування, в ході якого були виявлені агенти, які вчинили напад”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, джерело запевнив, що в результаті розслідування з’ясувалися подробиці нападу, в тому числі була розкрита ланцюжок керівників, ведуча аж до президента Росії Володимира Путіна, який дав зелене світло на використання хімічної зброї на території Великобританії.

“Ми впевнені, що знаємо все, що нам потрібно знати про Солсбері. ГРУ будуть потрібні десятиліття, щоб повернути собі точку опори у Великобританії”, – заявило джерело.

Також повідомляється, що викриття операцій ГРУ стало можливим в тому числі з-за грубих помилок росіян, таких, як надання агентам послідовних номерів паспортів.

У підсумку Британія і її союзники змогли зібрати і обмінятися інформацією про осіб більшості офіцерів ГРУ, які виїжджали за кордон Росії для секретних операцій.

У відповідь на замах сталася масова висилка представників російських посольств в Європі і США, що також зіграло чималу роль у підриві розвідувальної мережі: з Британії було надіслано 23 російських дипломатів, а з США – ще 60.

Як заявили джерела видання в британському уряді, майже всі вислані дипломати були агентами ГРУ і Служби зовнішньої розвідки, і що цей процес повністю позбавив Росію можливості шпигувати за діями Великобританії.