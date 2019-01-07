У Китаї стратили злочинця, який напав на дитячий садок

Вирок був приведений у виконання через два роки після напад

У Китаї привели у виконання смертний вирок стосовно чоловіка, що напав з ножем на вихованців одного з дитячих садків на півдні країни. Як повідомили у Верховному народному суд КНР, страта була здійснена 4 січня – через два роки після скоєння злочину.

В ході розслідування було встановлено, що підсудний Цінь Пэнъань застосував холодну зброю щодо дітей з почуття помсти на грунті побутової сварки з сусідами. Тоді постраждали 12 дітей, з них четверо отримали важкі поранення.

“Згідно з явними доказами і наявністю повністю об’єктивних доказів пропозицію про таку міру покарання було визнано правомірним”, – говориться в рішенні суду.

Як відомо, напад було скоєно в одному з дитячих садків міста Пинсян в Гуансі-Чжуанському автономному районі. Злочинець спробував сховатися, проте незабаром був затриманий співробітниками місцевої поліції.

Народний суд середньої ступені засудив його до смертної кари 28 серпня того ж року. Цей вердикт був підтверджений після повторних слухань, що відбулися через чотири місяці після апеляції підсудного.