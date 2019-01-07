Пожежа в квест-кімнаті в Польщі: господареві висунули звинувачення, по всій країні закрили ще 13 подібних закладів

Після загибелі 5 дівчат-підлітків влади терміново перевірили 178 квест-кімнат по всій країні, виявилося, що 129 з них не відповідають правилам безпеки.

Про результати перевірки розповів головний комендант Державної пожежної служби, генерал Лешек Суський. За його словами, 129 з 178 перевірених ігрових кімнат не відповідало усім правилам безпеки, 13 “ескейп-румів” були негайно закриті.

“Хочу відзначити, що було виявлено 480 порушень правил евакуації з цих “ескейп-румів” – маю на увазі довжину і ширину евакуаційних коридорів, їх прохідність. В квест-кімнаті в Кошаліні, в якій сталася ця трагедія, взагалі не було ніякої можливості відкрити двері кімнати, в якій сталася пожежа”, – сказав Суський.

Власника квест-кімнати, 27-річного Мілоша С., затримали. Його підозрюють у створенні небезпеки виникнення пожежі, що призвела до загибелі п’ятьох людей. Якщо провину вдасться довести, чоловікові загрожує до 8 років за гратами.

За даними поліції, саме Мілош С. готував все обладнання в квест-кімнаті, в якій сталася пожежа.