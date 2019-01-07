В Мексиці сталася стрілянина в барі: багато загиблих

Напад невідомих сталося на курорті Плайя-дель-Кармен в штаті Кінтана-Роо



У Мексиці жертвами збройного нападу на бар в курортному місті Плайя-дель-Кармен в штаті Кінтана-Роо стали як мінімум сім осіб. Про це повідомило муніципальне управління громадської безпеки.

“Адміністрація муніципалітету Солидаридад сумує у зв’язку з трагічними подіями, жертвами яких стали сім чоловік, і просить генеральну прокуратуру штату якомога швидше розслідувати інцидент”, – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, іноземних туристів серед жертв немає. Також не повідомляється і про можливі мотиви розправи.

Нагадаємо, що раніше інцидент зі стріляниною стався в штаті Каліфорнія, у місті Тайзенд-Оукс, передмісті Лос-Анджелеса.

Озброєний чоловік увійшов до приміщення бару Borderline Bar and Grill і зробив близько 30 пострілів по перебували там людям, після чого втік.