В Ірані стався потужний землетрус

Всіх потерпілих госпіталізували в місцеву лікарню переважно з легкими травмами

З-за землетрусу, який стався 6 січні на заході Ірану, постраждали 75 осіб. Інцидент стався в 22 км від пункту Гілян-е-Герб провінції Керманшах на кордоні з Іраком.

Посилаючись на службу невідкладної медичної допомоги, агентство Reuters пише, що більшість потерпілих отримали легкі травми. Їх госпіталізували в місцеву лікарню, і на даний момент 74 людини вже були виписані.

Спочатку Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 5,9, але пізніше вона була знижена до 5,5.