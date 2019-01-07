В Україні зросли продажі б/у автомобілів

Обсяг продажу б/у автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в 2018 році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виріс у два рази і склав 116,8 тисяч авто.

Відзначається, що за грудень було зареєстровано 21,4 тисяч б/у авто. При цьому частка б/у авто на первинному ринку склала 75 %.

«Підвищений попит на б/у-шний імпорт призвів до загального зростання первинного ринку легкових автомобілів на 43 відсотка до 198,6 тисяч машин», – повідомили в Укравтопромі.

Лідером на первинному ринку легкових авто з пробігом став «Volkswagen» – у минулому році українці поставили на облік 19 250 імпортованих авто цієї марки, що в три рази більше, ніж нових автомобілів цієї марки.

На другому місці «Renault» з показником 14 758 старих авто. Первинні реєстрації б/в «Renault» в 1,7 рази перевершили результат нових. «Skoda» посіла третє місце – 10 615 авто з пробігом (майже в два рази більше продажів нових авто цієї марки).

Четвертим за популярністю став «Ford», імпортований секонд-хенд цієї марки вибрали 7854 українця, в 2,5 рази більше, ніж тих, хто обрав нові «Ford». Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом «Opel» з результатом 6827 машин.