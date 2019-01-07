У Берліні співробітники аеропорту влаштували страйк

У Берліні скасували і затримали частину авіарейсів через страйк



Зокрема, акція протесту проходила з 05:00 до 08:45 (з 06:00 до 07:45 за київським часом). Страйкуючі співробітники аеропортів Tegel і Schenefeld залишили робочі місця. Так як страйк був оголошений заздалегідь, авіакомпанії Lufthansa, Easyjet, Ryanair і аерофлот напередодні скасували рейси в Берлін, але деякі літаки були значно затримані.

Повідомляється, що причиною страйку став розмір зарплати. Роботодавці запропонували співробітникам Служби безпеки підвищення на 2% за 2 роки, що обурило працівників. У свою чергу, їх профспілка вимагає, щоб зарплата становила 20 євро в годину. У деяких випадках передбачуване підвищення зарплати для досягнення цієї суми має становити 30%.

На середу, 23 січня, призначений наступний етап переговорів між роботодавцями і профспілкою.