«Удар по Тимошенко»: прояснилася ситуація з Ющенком у Стамбулі

Прем’єр-міністр України (з 2007-го по 2010 рік) Юлія Тимошенко просила патріарха Варфоломія не поспішати з наданням томосу про автокефалію української православної церкви президенту Віктору Ющенку. Про це 5 січня 2019 року заявив екс-президент віктор Ющенко в ефірі телеканалу «Прямий», якого пов’язують з ім’ям президента Укаїни Петром Порошенком.

«У моєму житті, якщо ми говоримо про церковне шляху, це був один з принизливих розмов. Тому що патріарх мені кілька раз хотів нагадати, що «пан президент, це у вас створення української помісної православної церкви – питання політичне», – розповів колишній президент.

Він підтвердив, що Тимошенко просила патріарха не поспішати з наданням автокефалії української церкви, поки всі православні церкви не підтримали це рішення.

«Цю постановку питання підносили як політичну. Я апелював до того, що «ваша святосте, подивіться, там на вулиці 12 мільйонів, які просять, благають згідно з православними канонами мати свою національну церкву. Чому я, як громадянин, як вірний своїй церкві, не можу мати цього», – заявив Ющенко.

Колишній президент додав, що подібні ситуації траплялися в Україні і раніше.

«Я таку ситуацію бачив у Брюсселі, коли чотири роки тому наша опозиція їздила, видається з 2010-го по 2013 рік, щоб ЄС не ухвалював рішення щодо асоціації, рішення щодо лібералізації візового режиму. «Ось ми прийдемо, тоді при нас давайте це зробимо». Аналогічна проблема була з церковного питання… Я говорив, що це важливий фактор для держави і для нашої нації. Були люди, які експлуатували це як політичний чинник, на жаль», – підсумував він.