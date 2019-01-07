Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ізраїль завдав удару по позиціях ХАМАС у секторі Газа

07.01.2019

Израиль нанес удар по позициям ХАМАС в секторе ГазаВинищувачі і вертольоти ВПС Ізраїлю завдали удару по декількох цілях у військовому таборі ХАМАС.

Авіація в понеділок, 7 січня, ізраїльської армії завдали удару по декількох позиціях угрупування ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущену на територію Ізраїлю ракету, повідомляє прес-служба армії в Twitter.

Раніше армія заявила, що ізраїльська система ППО ” Залізний купол виявила і перехопила ракету, випущену по території країни з сектора Газа в ніч на понеділок.

“У відповідь на ракету, запущену з Гази по Ізраїлю, винищувачі і вертольоти Армії оборони Ізраїлю завдали удару по декількох цілях у військовому таборі ХАМАС на півночі сектора Газа”, – йдеться в Twitter армійської прес-служби.

Декількома годинами раніше повідомлялося, що Ізраїль збив ракету, запущену з Сектора Газу.

Як повідомляв Корреспондент.net 4 січня на кордоні Ізраїлю з сектором Газа проходили масові протести, участь в яких взяли близько десяти тисяч палестинців.

Читайте також:   Заарештований у Греції росіянин назвав звинувачення американських властей неправомірними
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *