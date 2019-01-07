Ізраїль завдав удару по позиціях ХАМАС у секторі Газа

Винищувачі і вертольоти ВПС Ізраїлю завдали удару по декількох цілях у військовому таборі ХАМАС.



Авіація в понеділок, 7 січня, ізраїльської армії завдали удару по декількох позиціях угрупування ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущену на територію Ізраїлю ракету, повідомляє прес-служба армії в Twitter.

Раніше армія заявила, що ізраїльська система ППО ” Залізний купол виявила і перехопила ракету, випущену по території країни з сектора Газа в ніч на понеділок.

“У відповідь на ракету, запущену з Гази по Ізраїлю, винищувачі і вертольоти Армії оборони Ізраїлю завдали удару по декількох цілях у військовому таборі ХАМАС на півночі сектора Газа”, – йдеться в Twitter армійської прес-служби.

Декількома годинами раніше повідомлялося, що Ізраїль збив ракету, запущену з Сектора Газу.

Як повідомляв Корреспондент.net 4 січня на кордоні Ізраїлю з сектором Газа проходили масові протести, участь в яких взяли близько десяти тисяч палестинців.