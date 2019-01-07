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Боксер-вбивця Очеретяний може «зіскочити» зі статті за умисне вбивство

07.01.2019

Боксер-убийца Очеретяный может «соскочить» со статьи за умышленное убийство

Професійний боксер Петро Очеретяний, якого підозрюють у вбивстві співробітника УДО Василя Хмелюка, може «відкупитися» абсолютно символічним покаранням.

Ступінь провини спортсмена буде залежати від результатів судово-медичної експертизи.

Таким чином, якщо дана версія буде підтверджено судово-медичною експертизою, то дії Петра Очеретяного будуть кваліфікуватися не за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», яка передбачає покарання до 15 років позбавлення волі, а за набагато більш «легкої» — «Вбивство з необережності». Максимальне покарання за цією статтею до 5 років в’язниці і при наявності пом’якшуючих обставин можна «відкупитися» умовним терміном.

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