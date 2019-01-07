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У Роттердамі чоловік намагався покінчити з собою в турецькому консульстві

07.01.2019

В Роттердаме мужчина пытался покончить с собой в турецком консульствеУ Нідерландах чоловік підпалив себе в турецькому консульстві

“У турецькому консульстві в Роттердамі чоловік підпалив себе близько 9:00 ранку”, – йдеться в повідомленні.

Чоловіка з опіками доставили в лікарню, поки немає ніякої інформації про складність його стану.

Чому він пішов на такий крок, поки невідомо. Поліція вважає це спробою самогубства і ніякої іншої інформації не розголошує.

Турецьке консульство також поки не готовий давати коментарі.

Інформація про інших постраждалих також поки немає.

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