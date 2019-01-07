Біля Туреччини затонуло судно з українцями на борту

На борту було 13 членів екіпажу



Повідомляється, що вантажне судно під панамським прапором “Волга-Балт”, яке вийшло з російського порту в Азовському морі, 08:10 (07:10 за київським часом) подало сигнал лиха. У цей момент воно знаходилося в 148 кілометрів від турецької провінції Самсун, що на його борту було 13 членів екіпажу. Серед них – дев’ять українців, двоє росіян і двоє азербайджанців.

Рятувальники прибули на місце на літаку, двох вертольотах і двох кораблях. Їм вдалося врятувати сімох членів екіпажу, були знайдені тіла двох загиблих, ще четверо вважаються зниклими без вести.