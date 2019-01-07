Після новорічного похмілля Медведєва попросять на вихід

2019 рік країна почала під акомпанемент зовсім не святкових феєрверків, а вимог відставки уряду і прем’єр-міністра Дмитра Медведєва. Під такими гаслами пройшли в кінці грудня мітинги і пікети в багатьох містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Сімферополі, Курську, Пензі, Володимирі…

Справ — на рубль, крику — на сотню

2019 рік приніс жителям Росії масу вкрай непопулярних реформ, багато з яких взагалі не афішуються. Безумовно, будь-який росіянин прекрасно знає про пенсійну реформу, підвищення ПДВ або введення податку для самозайнятих.

Багато списів зламано навколо «сміттєвої» реформи: втім, про її суті як і раніше, мало хто з пересічних громадян знає — зате кожен вам скаже, що тепер за вивіз і утилізацію сміття доведеться розщедритися набагато міцніше.

Плюс до цього з першого січня зросли тарифи на комуналку. А заодно з тарифами збільшилися акцизи на сигарети і нафтопродукти, а заодно і мінімальна ціна алкоголю. Інфляція і зростання тарифів миттєво «зжеруть» обіцяну президентом і урядом надбавку до пенсії в тисячу рублів (насправді для більшості непрацюючих пенсіонерів вона реально становитиме не більше 550-800 рублів).

Але при цьому мало хто згадає, що з першого січня Податковий кодекс україни поповнився новою статтею 254 — тепер з’явився новий податок на додатковий прибуток видобувачів нафти. Вважається, що це дозволить знизити внутрішньоросійські ціни на бензоколонках. Але, як вже не раз доводило наш доблесний уряд, довіряти його розрахунками не варто.

Також з першого січня всі приватні медичні установи зобов’язані передавати відомості в Єдину державну інформаційну систему охорони здоров’я (ЕГИСЗ). Моз пояснює це необхідністю посилення контролю «приватників». А для пацієнта це означає одне: чекай підвищення цін — адже тепер клінікам довелося розщедритися на покупку устаткування і наймання IT-персоналу.

Зміни торкнулися і ринку праці: для будівельних та транспортних компаній посилили вимоги до найму іноземних працівників. Враховуючи, що з першого січня в Росії ще й збільшився МРОТ (аж до 11280 рублів), можна тільки розкланятися перед урядом: стимулюють, мовляв, зайнятість!

Зростають і соціальні посібники: на 46,8 рубля — по догляду за дитиною (до півтора років), на 88 рублів — дитині-інваліду, на 97 рублів — мешканцям блокадного Ленінграда, на 123 рубля — дорослому інваліду першої групи… Що називається, з панського столу.

Щоправда, всі ці дрібні, (а по суті дріб’язкові) реформи нітрохи не перекривають гігантський негативний ефект від пенсійної або підвищення ПДВ. «Вільна преса» попросила оцінити результати роботи уряду Росії під керівництвом Дмитра Медведєва експертів-економістів.

Результати роботи уряду суперечливі

Заступник директора аналітичного департаменту фінансової компанії, кандидат економічних наук Наталія Мільчакова:

— Якщо говорити про тих проектах, які реалізовувалися урядом в минулі роки, то є і успіхи. Але є і проекти, результати яких надто скромні, щоб говорити про успіхи: насамперед, у соціальній сфері — це охорона здоров’я та освіта.

Вдалим виявився проект, пов’язаний з материнським капіталом, він реально допоміг вирішити багато демографічні проблеми.

Сільське господарство саме по собі найважливіший національний проект. В цю галузь вкладають кошти і держава, і приватні інвестори. Росія вийшла на перше місце в світі по експорту зерна, здатна повністю забезпечити себе м’ясом, молоком, молочною продукцією, а тепер ще створюються всі умови для розвитку рибальства і рибної промисловості.

Однак успіхи в сільському господарстві супроводжуються одночасним монополізацією ряду сегментів ринку великими агрохолдингами, вимиванням малих і середніх підприємств з цих сегментів. Це, в свою чергу, призводить до стагнації ряду сегментів харчової промисловості та уповільнення темпів зростання в сільському господарстві.

В області охорони навколишнього середовища та екології ми теж багато чого досягли, наприклад, зберегли лісовий фонд, рибні ресурси. Це навіть зазначив WWF у своєму звіті: там говорилося, що Росія — єдина велика держава, де біоресурси не скорочуються, а зростають.

Але, незважаючи на ряд гучних екологічних скандалів останніх років, в Росії поки ще не навчилися утилізувати тверді побутові відходи, не спалюючи їх, а переробляючи і використовуючи, наприклад, для вироблення електроенергії.

Найближчі роки будуть ще важчими

Старший ризик-менеджер інвестиційної компанії Віталій Манжос:

— Численні непопулярні заходи з боку держави приймаються в умовах великого профіциту бюджету. Це видається вкрай неприємним фактом з далекосяжними наслідками. Держава відверто і демонстративно перестає бути соціальним в той момент, коли в цьому немає гострої необхідності. Такими діями воно перевертає існувала з радянських часів соціальну парадигму, відповідно до якої держава існувала на благо людини. Тепер людина вільно чи мимоволі існує для держави. Його функція значною мірою полягає в поповненні бюджету за рахунок прямих податків на дохід і непрямих податків на споживання.

Сучасна Росія є єдиною країною, яка зіткнулася з необхідністю пошуку нових моделей економічного зростання. Мабуть, в нашій країні прийнятий курс на побудову економіки з високою часткою участі держави. При цьому окремі галузі економіки країни будуть підтримуватися (читай, субсидуватися) за рахунок великих державних витрат.

З цією метою створюється система надлишкового поповнення бюджету за рахунок збільшення навантаження на населення. Можливо, у вищих ешелонах влади є розуміння того, що найближчі роки будуть непростими для економіки країни. Тому політика «затягування поясів» починає проводитися заздалегідь.