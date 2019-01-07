Україна потрапила у пастку бідності: у чому суть

Суть її в двох словах наступна. Бідність не дозволяє отримати гарну освіту. Погана освіта не дає можливість впроваджувати передові технології і підняти продуктивність праці. Без зростання продуктивності праці ВВП на душу не росте. Значить, знову немає грошей на освіту. Коло замкнулося.

Економісти вже протягом 40-50 років намагаються знайти рецепти, як вирватися з пастки бідності. Всілякі моделі,- неокейнсианські, неокласичні, інституціональні, і т. д, дають якісь рекомендації. Але всі вони виходять з передумови, що економіка володіє необмеженим дешевим трудовим ресурсом, яким нікуди виїхати в пошуках кращої роботи. Цей фактор, на думку економістів, дасть можливість що протягом кількох десятиліть заморозити зарплати на рівні прожиткового рівня і принести в жертву одне покоління (як рабів) заради “запуску” двох – трьох базових галузей, що потягнуть за собою всю економіку.

Але Україні навіть ці жорсткі моделі не підходять, тому що українці масово виїжджають на заробітки за кордон, і трудові резерви тануть просто на очах. Як наслідок, місцеві підприємці змушені піднімати зарплату без реального збільшення продуктивності праці. Це призводить до інфляції, збитків, втрати конкурентоспроможності і банкрутства.

Щоб уникнути цього підприємці змушені входити в альянс з чиновництвом, яке рятують бізнес безкоштовним капіталом за рахунок крадіжки бюджетних коштів або надання преференцій і рент. Ну, насправді, не йти ж за кредитом під 25% річних! Це і є головною причиною корупції в країні. І це пояснює чому наші чиновники і силовики реально володіють більш-менш значущим бізнесом у країні.

Без крадіжки бюджету економіка України швидко загнеться. Тому будь-які спроби побороти корупцію або контрабанду, відокремити бізнес від влади і т. д. зараз приречені на невдачу. Теоретичної моделі, яка б дозволила Україні вирватися з пастки бідності, в економіці не існує. Ніхто не знає, що робити з економікою України, навіть МВФ. Тому бідність в Україні – це, на жаль, на багато десятиліть. А може бути назавжди.