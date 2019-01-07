У Франції під час протестів затримано майже 350 осіб

З них 281 взято під варту



“Затримано 345 осіб, з них 281 узятий під варту”, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора “жовті жилети” в Парижі атакували офіс спікера уряду.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон засудив насильство під час восьмої хвилі протестів “жовтих жилетах” і закликав сторони до діалогу. На думку президента, насильство знову “атакувало республіку, її захисників, представників, символи”. Як вважає Макрон, ті, хто роблять подібні дії, забувають про “цивільному договорі”.