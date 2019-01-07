Стала відома дата голосування по Brexit в Британії

Парламент Великобританії розгляне резонансне угоду прем’єр-міністра з Євросоюзом в середині місяця.



“Голосування з приводу угоди Мей про вихід відбудеться 15 січня”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, видання зазначає, що понад 200 депутатів підписали лист до Терези Мей, закликаючи її не допустити варіант Brexit без угоди.

Як відомо, Великобританія так і не змогла ратифікувати угоду про Brexit. Голосування за цей документ мав пройти 11 грудня, однак Мей перенесла його невизначений термін.

Офіційно датою виходу Великобританії з ЄС є 29 березня 2019 р.

В той же час сама Мей заявила, що другий референдум поставить під питання в очах виборців здатність уряду реалізовувати демократію.