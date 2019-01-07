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У Фінляндії невдало приземлився пасажирський літак

07.01.2019

В Финляндии неудачно приземлился пассажирский самолетУ Фінляндії пасажирський літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги

В аеропорту міста Савонлінна, розташованого в Східній Фінляндії, в понеділок вранці стався інцидент.

Пасажирський літак при приземленні не встиг загальмувати і виїхав за межі злітно-посадкової смуги, після чого розвернувся на дев’яносто градусів.

“Пасажирський літак при приземленні не встиг загальмувати і виїхав за межі злітно-посадкової смуги, після чого розвернувся на дев’яносто градусів. Літак Saab 340 авіакомпанії Airlink здійснював трансферний переліт, тому у момент події на борту знаходилися тільки члени екіпажу. Ніхто з них не постраждав”, – сказано в повідомленні.

Слідча група центру розслідування нещасних випадків попрямувала в Савонлінна. Вони вивчать погодні та технічні умови, а також записи переговорів екіпажу та диспетчерів.

Поки всі перельоти між Гельсінкі та Савонлінна скасовані.

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