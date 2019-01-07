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У Малайзії призначили дату виборів нового короля

07.01.2019

В Малайзии назначили дату выборов нового короляРада правителів Малайзії обере нового короля 24 січня.

Дата виборів була оголошена хранителем друку правителів Тан Шрі Саєд Даніал Ахмадом.

Він повідомив, що це рішення було прийнято в понеділок у ході зустрічі Ради, що пройшла в палаці “Істана негара”.

Також Рада затвердила дату проведення церемонії зведення короля на престол. Вона відбудеться 31 січня.

6 січня 2019 року верховний глава (король) Малайзії Мухаммад V зрікся престолу. Причини його зречення не розкриваються. Він був обраний королем у квітні 2016 року на п’ять років на таємному голосуванні дев’ятьма членами Ради правителів (спадкових султанів).

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