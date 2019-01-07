У Катарі відбувся незвичайний конкурс краси

У Катарі провели конкурс краси серед верблюдів



В арабській мові існує понад тисячу слів, за допомогою яких можна описати зовнішній вигляд і характер верблюда.

Не дивно: для жителів Аравійського півострова це не просто горбаті парнокопитні, які видають гарчали звуки і плюються, а справжні “кораблі пустелі” – пливуть по піску граційні тварини. В арабських країнах їх розведення і раніше вважається прибутковим заняттям, а конкурси краси верблюдів привертають увагу багатьох гостей..

Через ворота на територію комплексу, де журі буде оцінювати верблюдів, заганяють сотні тварин в яскравих ошатних попонах. У конкурсі краси, який проходить в містечку Шахания у пустелі на півночі Катару, беруть участь більше тисячі верблюдів: світлого, майже білого забарвлення, червоно-коричневі та чорні. Більшість з них місцеві – катарські, світлі ж верблюди привезені з Кувейту. Не побоялися приїхати в Катар зі своїми верблюдами, незважаючи на відсутність офіційних відносин між двома країнами, і близько 20 саудівських заводчиків. Беруть участь у конкурсі та власники верблюдів з ОАЕ, але вони реєструються під чужими іменами, побоюючись репресій влади, які не бажають мати з сусіднім Катаром нічого спільного.

“Зазвичай власники верблюдів з Катару їздили на верблюжі конкурси краси в Саудівської Аравії або ОАЕ, тому що Катар – країна маленька, і тут існують лише два різновиди верблюдів на відміну від Саудівської Аравії та Еміратів, де зустрічаються по дев’ять порід верблюдів. Але після того, як Саудівська Аравія закрила свої кордони для громадян Катару в червні 2017 року і вигнала з її території всіх катарських верблюдів, влада емірату вирішили влаштовувати власні конкурси краси для “кораблів пустелі”, – розповів директор конкурсу Абдалла аль-Кувари.

Він пояснив, які верблюди вважаються найпривабливішими. “З великою головою, великими губами і широким носом, довгою шиєю і великим тілом. Важливим у зовнішності верблюдів на конкурсі краси вважається і те, наскільки великі і круглі у нього копита”, – розкрив секрет аль-Кувари. Довжина шиї претендента на перемогу може досягати 2,5 метра, а ширина тулуба – 3,5 метра.

Читайте також: Верблюжі перегони пройшли в йорданській пустелі Ваді-Рам (відео)

Але якщо природа верблюда красою не наділила, то в цьому випадку можна вдатися до маленьких хитрощів. “Підготовка до конкурсу краси верблюдів йде законними і незаконними методами. В рамках закону їх миють, голять і підрізають шерсть, адже оброслих верблюдів ніхто не любить, хоча існують породи з зовсім короткою шерстю. Для них готують гарні покривала. А незаконне облаштування зовнішності тварин – використання ботокса для збільшення губ, носа”, – пояснив голова журі конкурсу.

За словами аль-Кувари, “шахраї” проробляють подібні процедури таємно, ночами. Господарі ні за що в цьому не зізнаються, навіть при наявності доказів, вони продовжують стверджувати, ніби природа нагородила їх верблюда саме такими губами і носом. Якщо журі вдасться розпізнати застосування ботоксу у конкурсанта, його усувають від участі у змаганні, а його власникові шлях на конкурси краси замовлений на два-три роки.

“Я можу сказати, що завдяки суворому покаранню, використовувати ботокс у верблюдів тепер стали менше. Процедура ця дорога, а ризик попастися дуже великий. Складно сказати, наскільки ботокс шкодить здоров’ю тварин, він поступово виводиться з організму, хоча, звичайно, для них мало в цьому приємного, але ми за природність і рівні умови для всіх учасників конкурсу”, – зазначив аль-Кувари.

Читайте також: В Астраханській області пройшли унікальні скачки на верблюдах

Проте один з власників верблюдів у відповідь на пряме питання про застосування ботокса підморгує. “Ну так, потихеньку можна”, – зізнався він.

Гра варта свічок: максимальний розмір грошового призу за перше місце становить 500 тисяч катарських ріалів (понад 150 тисяч доларів США). Але цим можлива прибуток не обмежується: таких верблюдів-переможців можна продати в кілька разів дорожче. Вони стають бажаними особинами для селекції у всіх аравійських країнах. “Мій верблюд зайняв друге місце, тепер прошу за нього мільйон (300 тисяч доларів), – хвалиться господар одногорбого коричневого велетня.

“Максимальна ціна, яку власник може виручити за верблюдицю, – чотири мільйони ріалів (понад мільйон доларів), а от за “мужика” є варіант отримати до 20 мільйонів (близько п’яти мільйонів доларів), тому що верблюдиця приносить потомство лише раз у два роки, а верблюд за цей час здатний запліднити десятки”, – пояснює директор конкурсу краси.

Володар 150 верблюдів Салех бен Нгейт вважає їх розведення не тільки даниною давній традиції, але й прибутковим бізнесом. “Зрозуміло, розводити верблюдів зовсім не дешево, витрати на утримання одного верблюда в Катарі не менше 20 тисяч ріалів (шести тисяч доларів) на місяць, але і заробити на них можна пристойно. У мене 70 верблюдів беруть участь у перегонах, займають призові місця, я їх і по чотири мільйони продаю, і за шість (один-два мільйони доларів), нормальний бізнес”, – поділився він.

“Ви говорите, 150 верблюдів – це багато, у нашого еміра (правителя Катару – ред.), наприклад, їх дві тисячі, є, до чого прагнути”, – додає бен Нгейт, чиїм “кораблів пустелі” на цей раз не вдалося перемогти у конкурсі краси.