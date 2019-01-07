В Афінах вандали напали на посольство США

Нападників вже заарештували.



Співробітники грецької поліції затримали групу вандалів, причетних до нападу на американське посольство в Афінах цієї ночі.

Як повідомляє Associated Press, 7 січня близько 3.30 ранку група байкерів облила будівлю диппредставництва США в грецькій столиці червоною фарбою.

Пізніше відповідальність за витівку взяла на себе анархістська угруповання “Рубікон”.

Свій вчинок вони назвали протестом проти “американського імперіалізму”, угоди, укладеної урядом Греції з сусідньої Македонією про те, щоб остання змінила назву в обмін на членство в НАТО, а також нещодавнього рішення президента США Дональда Трампа вивести війська з Сирії, з-за чого, як стверджують анархісти, “держава напівфашистська Туреччина” зможе знищити курдських повстанців.

Посол США в Греції Джеффрі Пайетт вже засудив інцидент, назвавши це “дурним і безглуздим проявом вандалізму”. На даний момент грецькі правоохоронці затримали близько десяти членів “Рубікону”, офіційно взявши під варту двох з них.