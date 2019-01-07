УПЦ отримала томос.

Томос наш! Росія зазнала грандіозне поразку. Що він означає на практиці і про ще не говорили.

Українська автокефалія це не тільки про незалежність та втрату впливу Росії в Україні. Автокефалія це перенесення вогню на територію супротивника – це постріл в саму його ідентичність.

І цей удар набагато сильніше фізичного знищення ворога, і навіть сильніше санкцій.

Коли читаєш вигадану історію роисы, це взагалі комедія. Наприклад, була ось у них бабуся у “Івана Грозного” – Софія Палеолог. Була вона з династії Візантійських імператорів, якогось там далекого дядька, який взагалі не мав прав на візантійський престол, тому це взагалі не важливо. Але так як поруч із Софією можна поставити фразу “династія Візантійського Імператора”, то, значить, Москва – Третій Рим.

Ось так – скыдышь! хід конем – рашка спадкоємиця Візантії.

Ось такими маневрами зліплена вся російська історія.

Насправді ніяких вигаданих “росіян-русичів-великоросов” ніколи не існувало. Це були різні фіно-угорські племена ніяк не об’єднані між собою. “Росіяни” це просто збірну назву для них, як “радянські”.

Щоб не було заперечень, що це наклеп на російський народ, послухаємо путіна:

“Не було ж росіян на якомусь етапі! А потім вони почали формуватися…складалася російська нація. Але вона складалася з різних племен. Там же було дуже багато фінно-угорських народів! Адже зараз ми знаходимо мнэ,.. знаходимо матеріальні свідоцтва того, що фіно-угорські народи жили в центрі європейської частини сьогоднішньої Росії!”

Тобто росіян не було взагалі, були фіно-угри. І як же раптом всі ці фінно-угри стали росіянами-великоросами? Московитів найлегше бити цитатами їх же вожачков:

“По суті з прийняттям Православ’я почала створюватись російська нація як єдина нація” – путін. У перекладі – різні племена та етноси захоплені московськими князями зліпили в одну купу за релігійною ознакою.

Тобто це наднаціональне об’єднання різних народів об’єднаних ідеєю якогось свого месіанства, безглуздого “третього риму” і свого окремого шляху. Це чисте ИГИЛ.

І такими цитатами їх можна мочити до вечора.

Послухаємо Гундяя:

“Наша церква…Це духовна скріпа, це лінія самоідентифікації нашої нації, це та спільність, зруйнувавши яку, ми зруйнуємо свою Вітчизну”.

Прямим текстом: немає церкви – ні росії.

Гундяєв прямо говорить, що православ’я-це основа їхньої ідентичності.

Або ось інший великорос – міністр освіти Російської Імперії Уваров (1833) про тодішню державну ідеологію РИ в трьох словах: “Православ’я, Самодержавство, Народність”.

І тут Православ’я. І теж на першому місці.

Іван Аксаков (ідеолог слов’янофільства – ще одна хрень типу “руського світу”) в листі Ф. Достоєвському (іншому ідеологу) пише: “дивно написати відозву про російських поряд з тим, як пишуть в інших країнах. Francaes! чи Британці! –”Росіяни” не годиться, сама мова не терпить… А на всіх сходках щоденно по всьому простору Росії починається з відозви “православні”. Ось як визначає російський народ свою національність”.

Як бачимо, останній – більш відвертий і каже, що ніяких росіян в 19-му столітті взагалі не існує. Сама мова не терпить.

Так ось. Їх царі завжди стояли перед цією проблемою, що вони були окупантами і чужинцями для всіх цих народів. Хто прийшов зі зброєю, тому місцеве населення і служить ніяк не ідентифікуючи себе з абстрактної Батьківщиною і росією аж ще до вторгненням Наполеона. Тому правителі одного разу прийшли до необхідності перепрошити ці народності, денаціоналізувати і зліпити в одинорот.

Ось Православ’я стало головним розчином, на якому замішані так званих “великоросов”.

Як бачимо, що в 19-му столітті, що в 21-му, ідеологи “русского мира” все це прекрасно розуміють.

І тому Православ’я для них – ось головна скріпа. Це основа ідентичності цього імперського охлоса.

І потрібно їм саме українське православ’я. Без всієї української історії, того православ’я, що почалося з Києва, це ординське недославие. Їх ординське православ’я це просто шл*ха царя. А ось разом з Руським православ’ям це вже про! – “шл*ха царя з великою історією”. Без цієї великої історії це будуть просто нахабні мракобісні попи типу гундяя, які нікого не притягнуть, і це Православ’я тут же програє Ісламу. Що ми в принципі бачимо вже, ще до втрати України, в будь-Курбан-байрам у Москві.

Таким чином сьогодні ми всі є свідками того, як в цю конструкцію відбувається потужний постріл. Незаконно привласнену Русь остаточно повернули першому власникові – Україні.

Без неї московити це просто імперське народонаселення з проблемами ідентичності, яка не буде розуміти, що вони все роблять в одній загальній комуналці. І діди, звичайно, ваевале, але може ну її цю росію?

Історія повертає все у вихідну точку, у злодія відібрали назад вкрадене.

І цей момент настав сьогодні. 5 січня 2019 року. З Різдвом Христовим!

Джон Сміт