В Альпах семеро людей стали жертвами лавин

У Баварії оголосили попередження.



З-за сильних снігопадів в німецьких, австрійських та італійських Альпах почастішали випадки сходу лавин.

Двоє німецьких лижників загинули від двох різних лавин у горах Австрії. Тіло третього лижника було знайдено в горах недалеко від Зальцбурга.

У німецькій Баварії лавина вбила жінку. Там же турист загинув від падіння дерева.

Тіла двох альпіністів знайшли в італійських Альпах.

Загиблих може бути більше: кілька людей зникли в горах без вести. В австрійському Тіролі і більшої частини Баварських Альп оголошено другий рівень лавинної небезпеки.

Італія переживає сильні снігопади, нетипові для цієї країни. Сніг лежить навіть на схилах знаменитого Везувію, що буває рідко.