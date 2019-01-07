В Альпах семеро людей стали жертвами лавин

У Баварії оголосили попередження.
З-за сильних снігопадів в німецьких, австрійських та італійських Альпах почастішали випадки сходу лавин.
Двоє німецьких лижників загинули від двох різних лавин у горах Австрії. Тіло третього лижника було знайдено в горах недалеко від Зальцбурга.
У німецькій Баварії лавина вбила жінку. Там же турист загинув від падіння дерева.
Тіла двох альпіністів знайшли в італійських Альпах.
Загиблих може бути більше: кілька людей зникли в горах без вести. В австрійському Тіролі і більшої частини Баварських Альп оголошено другий рівень лавинної небезпеки.
Італія переживає сильні снігопади, нетипові для цієї країни. Сніг лежить навіть на схилах знаменитого Везувію, що буває рідко.