Названий лідер серед країн ЄС по виробництву апельсинів

Країна виробляє більше половини всіх фруктів.



На Іспанію припадає більше половини врожаю апельсинів, які вирощують в Євросоюзі. Відповідні дані за 2017 призводить Євростат.

У 2017 році в Іспанії зібрали 3,4 тонни апельсинів із загального врожаю ЄС в 6,2 млн. тонн. Далі йде Італія, де урожай склав 1,5 млн. тонн. Третя в “апельсиновому” рейтингу Греція – 1 млн. тонн. Всього апельсинові сади в ЄС становили 270 тис. гектарів.

Майже 2,7 млн. тонн апельсинів на суму близько 2 млрд євро було експортовано державами-членами ЄС в 2017 році. Причому 90% – це експорт з одних країн ЄС в інші. Знову ж, найбільшим експортером є Іспанія – 1,6 млн. тонн.

Імпорт апельсинів в ЄС досить незначний порівняно з обсягами їх виробництва в самому Євросоюзі. 2017 року він склав 1,1 млн. тонн – в основному з Південної Африки і Єгипту.