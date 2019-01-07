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Названий лідер серед країн ЄС по виробництву апельсинів

07.01.2019

Назван лидер среди стран ЕС по производству апельсиновКраїна виробляє більше половини всіх фруктів.

На Іспанію припадає більше половини врожаю апельсинів, які вирощують в Євросоюзі. Відповідні дані за 2017 призводить Євростат.

У 2017 році в Іспанії зібрали 3,4 тонни апельсинів із загального врожаю ЄС в 6,2 млн. тонн. Далі йде Італія, де урожай склав 1,5 млн. тонн. Третя в “апельсиновому” рейтингу Греція – 1 млн. тонн. Всього апельсинові сади в ЄС становили 270 тис. гектарів.

Майже 2,7 млн. тонн апельсинів на суму близько 2 млрд євро було експортовано державами-членами ЄС в 2017 році. Причому 90% – це експорт з одних країн ЄС в інші. Знову ж, найбільшим експортером є Іспанія – 1,6 млн. тонн.

Імпорт апельсинів в ЄС досить незначний порівняно з обсягами їх виробництва в самому Євросоюзі. 2017 року він склав 1,1 млн. тонн – в основному з Південної Африки і Єгипту.

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